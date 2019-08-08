البورصة العراقية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.20%

أغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم, مرتفعاً بنسبة 0.20%, متوقفاً عند 477.66 نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 8 شركات, وانخفاض اسهم 4, فيما حافظت 15 شركة على اسعار اسهمها.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 518,351,254 سهماً, بقيمة 452,543,339 ديناراً عراقياً, تحصلت من ابرام 339 صفقة, شملت 27 شركة مساهمة, من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة.