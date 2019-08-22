البورصة العراقية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم, مرتفعاً بنسبة 0.20%, متوقفاً عند 477.12 نقطة، وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 11 شركة, وانخفاض أسهم 6, فيما حافظت 11 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 235,290,746 سهماً, بقيمة 294,458,240 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 316 صفقة, شملت 28 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.