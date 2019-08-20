البورصة العراقية تغلق على انخفاض

اغلق المؤشر العام ل سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم على انخفاض بنسبة 0.04 % , متوقفًا عند 478.88 نقطة.

وسجل المؤشر انخفاض اسهم 10 شركات, وارتفاع اسهم 9 شركات, فيما حافظت 15 شركة على اسعار اسهمها.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 601,845,242 سهما,بقيمة 219,696,507 دينارًا عراقيًا, تحصلت من ابرام 242 صفقة, شملت 34 شركة مساهمة , من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة .