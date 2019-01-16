مؤشر سوق العراق للاوراق المالية يسجل انخفاضا بنسبة 0.57%

سجل مؤشر سوق العراق للاوراق المالية " البورصه" انخفاضاً بنسبة 0.57 % في جلسة اليوم , متوقفا عند 498.27 نقطة.

وقاد المؤشر الى الانخفاض تراجع اسهم 11 شركة مساهمة من بينها شركات فندقية ومصرفية, في مقابل ارتفاع اسهم خمس شركات مساهمة.