البورصة المصرية تربح 7ر9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 7ر9 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 4ر737 مليار جنيه.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فقفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 63ر1 % ليسجل مستوى 87ر14795 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 52ر1 % ليبلغ مستوى 45ر547 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 58ر1 % ليبلغ مستوى 57ر1459 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 7 مليارات جنيه من خلال تداول 859 مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 5ر77% من إجمالي التعاملات، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 9ر15%، والعرب على 6ر6%، بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 3ر130 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 6ر75 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.