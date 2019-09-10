مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع

لامس المؤشر نيكي القياسي أعلى مستوى في ستة أسابيع في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم ، وصعدت أسهم شركات التصدير بفضل هبوط الين في حين عزز ارتفاع عائدات السندات القطاع المصرفي.

وأنهى المؤشر اليوم مرتفعا 0.35 % إلى 21392.10 نقطة بعدما لامس 21438.35 نقطة، وهو الأعلى منذ الأول من أغسطس ، وارتفع 161 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 64 سهما.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 % إلى 1557.99 نقطة.