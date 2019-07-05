بورصة باريس تغلق على تراجع الجمعة

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على انخفاضٍ بنسبة 0.48 %.

وتراجع مؤشر (كاك 40) 27.01 نقطة ليصل إلى مستوى 5593.72 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.8 مليار يورو.