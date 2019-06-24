بورصة باريس تغلق على تراجع بنسبة 0.12 في المئة



أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على انخفاض بنسبة 0.12 في المئة.

وتراجع مؤشر "كاك 40" 6.62 نقطة ليصل إلى مستوى 5521.71 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3 مليارات يورو.