بورصة باريس تغلق على انخفاضٍ حاد

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم على انخفاضٍ حادٍ بنسبة 3.57 في المئة.

وخسر مؤشر (كاك 40) بمقدار 198.41 نقطة، ليصل عند مستوى 5359 نقطة، وسط تداولاتٍ كبيرة بلغ حجمها 5.7 مليارات يورو.