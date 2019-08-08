أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار للبرميل بدعم من توقعات خفض الإنتاج

ارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم معوضة نصف خسائر بلغت نحو خمسة بالمئة في الجلسة السابقة بفعل توقعات بأن تراجع الأسعار قد يؤدي لخفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، صعد خام برنت إلى 57.81 دولار للبرميل بزيادة 1.58 دولار أو 2.81 % .

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار أو 3.15 % إلى 52.70 دولار للبرميل.