البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.07% ، عند مستوى 1879.21 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 7.2 مليون دينار أردني ،وسط تداول 9.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2,352 صفقة.