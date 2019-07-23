مؤشر البورصة العراقية يغلق على انخفاض



أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم على انخفاض بنسبة 2.23% , متوقفاً عند 479.03 نقطة.

وسجل المؤشر انخفاض أسهم 12 شركة, وارتفاع أسهم 3 شركات, فيما حافظت 11 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 249,143,414 سهماً, بقيمة 270,235,350 ديناراً عراقياً, تحصّلت من خلال إبرام 296 صفقة , شملت 26 شركة مساهمة , من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.