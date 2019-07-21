مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,534.16 بانخفاض قدره 3.62 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 762.95 بانخفاض قدره 6.48 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و658 ألفا و16 سهما بقيمة إجمالية قدرها 267 ألفا و466 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 68 صفقة.