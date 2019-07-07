البورصة المصرية تخسر 9ر3 مليارات جنيه في ختام تعاملاتها



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية قابلها مشتريات انتقائية للمستثمرين الأجانب بقطاع الشركات الكبرى والقيادية خاصة البنوك.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر3 مليارات جنيه ليصل إلى 2ر746 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 690 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 11ر0% ليغلق عند مستوى 04ر14013 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 5ر4% ليسجل 28ر570 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 9ر3% لينهي التعاملات عند مستوى 86ر1464 نقطة.