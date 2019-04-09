البورصة المصرية تخسر 3ر1 مليار جنيه ومؤشرها الرئيس يتراجع 15ر0%

سجلت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا في مؤشراتها الرئيسة خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات شراء من قِبل المؤسسات المحلية والأفراد الأجانب.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر1 مليار جنيه, لينهي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 820 مليار جنيه، بعد تداولات محدودة بلغت مليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على تراجع نسبته 15ر0 % ليسجل 55ر15088 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 8ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 83ر667 نقطة، كما خسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 72ر0 % من قيمته لينهي تعاملاته عند مستوى 21ر1705 نقاط.