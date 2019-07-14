مؤشرا البحرين يقفلان على تباين



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,537.08 بانخفاض قدره 0.01 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 762.60 بارتفاع قدره 2.92 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و 103 آلاف و 328 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 644 ألفاً و 842 ديناراً تم تنفيذها من خلال 71 صفقة.