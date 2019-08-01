البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.18% ، عند مستوى 1870.11 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.9 مليون دينار أردني ، وسط تداول 5.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2,465 صفقة.