البورصة العراقية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية " البورصة" اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.20% , متوقفا عند 483.69 نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 13 شركة, وانخفاض أسهم شركة واحدة, فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 842,868,326 سهما, بقيمة 837,777,141 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 356 صفقة , شملت 26 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.