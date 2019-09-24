مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 275ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 71ر4017 نقطة مرتفعًا بـ 01ر11 نقطة وبنسبة 275ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 70ر4006 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 614 ألف و 702 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 7ر67 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 905 آلاف و 800 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 120ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 78ر18 مليار ريال عُماني.