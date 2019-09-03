بورصة تونس تقفل على انخفاض
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بورصة تونس تقفل على انخفاض

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العرب اليوم - بورصة تونس تقفل على انخفاض

مؤشر بورصة تونس
تونس - العرب اليوم

أقفل مؤشر بورصة تونس "تونندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.60%، ليصل إلى 7234.63 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المنقولة 1.861 مليون دينار تونسي أي بنحو 605 آلاف دولار، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة، وانخفاض أسهم 29 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة مدرجة بالبورصة على ثبات.

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بورصة تونس تقفل على انخفاض بورصة تونس تقفل على انخفاض



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