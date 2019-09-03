بورصة تونس تقفل على انخفاض

أقفل مؤشر بورصة تونس "تونندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.60%، ليصل إلى 7234.63 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المنقولة 1.861 مليون دينار تونسي أي بنحو 605 آلاف دولار، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة، وانخفاض أسهم 29 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة مدرجة بالبورصة على ثبات.