بورصة تونس يغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم، على ارتفاع لليوم الثالث على التوالي بنسبة 0.49 %، ليصل عند 7278.43 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 2.474 مليون دينار تونسي أي بنحو 804 ألف دولار أمريكي, وسط ارتفاع أسهم 24 شركة وانخفاض أسهم 26 أخرى واستمرار أسهم 10 شركات على ثبات.