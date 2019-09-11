مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 485ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط "30" اليوم عند مستوى 25ر4017 نقطة مرتفعًا بـ 37ر19 نقطة بنسبة 485ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 88ر3997 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 5 ملايين و80 ألفًا و961 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 1ر85 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و744 ألفًا و911 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 149ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 75ر18 مليار ريال عماني.