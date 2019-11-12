مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 466ر0%

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 30ر4053 نقطة منخفضًا بـ 97ر18 نقطة وبنسبة 466ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 27ر4072 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و627 ألف و127 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 3ر27% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و238 ألف و947 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 209ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 80ر18 مليار ريال عماني.