مؤشرا البحرين العام والاسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,339.72 نقطة على انخفاض وقدره 0.41 نقطة عن معدل الإقفال السابق؛ وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 796.37 نقطة على انخفاض وقدره 0.22 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، سبعة ملايين و 485 ألفًا و 23 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و 835 ألفًا و 610 دنانير بحرينية نفذت خلال 65 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 97.65 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.