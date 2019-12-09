مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع



ارتفعت اليوم عقب بيانات أمريكية قوية لكن المخاوف حيال الاقتصاد الصيني واقتراب موعد فرض رسوم أمريكية جديدة على البضائع الصينية حدا من المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.3 % عند 23430.70 نقطة، محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 % إلى 1722.07 نقطة.