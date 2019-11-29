بورصة بيروت تغلق على ارتفاع
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بورصة بيروت تغلق على ارتفاع

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العرب اليوم - بورصة بيروت تغلق على ارتفاع

مؤشّر بورصة بيروت
بيروت - العرب اليوم

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على ارتفاع بنسبة بنسبة 0.04% أي ما يعادل 0.3 نقاط، ليقفل عند مستوى 762.80 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9 الاف و500 سهماً، بقيمة 52 ألفا و596 دولاراً أميركياً، نفّذت من خلال 08 صفقة.
كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و536 ألف دولار أميركي، مقارنة مع 7 ملايين و533 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.

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بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بورصة بيروت تغلق على ارتفاع



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