الأسهم الأمريكية تتراجع عند الفتح بفعل تنامي توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية التداولات الثلاثة على انخفاض اليوم، بفعل مخاوف من تنامي التوتر السياسي بين واشنطن وبكين، وهو ما قد يقوض المفاوضات التجارية بين الجانبين.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 54.47 نقطة، أو 0.19 في المئة، إلى 27879.55 نقطة عند الفتح، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا 5.52 نقطة، أو 0.18 في المئة، إلى 3114.66 نقطة، وتراجع مؤشر "ناسداك" المجمع 27.09 نقطة، أو 0.32 في المئة، إلى 8543.57 نقطة.