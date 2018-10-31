الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.10 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم, على ارتفاع بنسبة 0.10 % أي ما يعادل 40 نقطة، وأقفل عند مستوى 41649 نقطة.

وبلغت كمية التداول 178965920 سهماً نفذت في 356 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 165 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 176 شركة، واستقرت قيمة أسهم 15 شركة.