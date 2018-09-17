الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 98 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.98 % أي ما يعادل 399 نقطة، وأقفل عند مستوى 40520 نقطة.

وبلغت كمية التداول 69396730 سهماً، نفذت في 340 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 71 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 231 شركة، واستقرت قيمة أسهم 38 شركة.

وسيطرت أسهم شركات المواد الكيميائية والاسمنت والتكنولوجيا على التداول الإيجابي في البورصة.