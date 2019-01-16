المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة عند 24 %

قرر البنك المركزي التركي اليوم ، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس عند 24 في المئة، مبيناً ان البلاد لا تزال تعاني تباطؤا اقتصاديًا رغم التراجع الطفيف في معدل التضخم.

ويعد هذا أول قرار للجنة السياسة النقدية بالبنك في العام الجديد، وكان البنك قد أبقى أيضًا في ديسمبر الماضي على سعر الفائدة الرئيس.

وكانت اللجنة قررت في سبتمبر رفع سعر الفائدة الرئيس من 75ر17 في المئة إلى 24 في المئة.

وقال البنك إن "البيانات الحديثة تظهر أن استعادة التوازن في الاقتصاد أصبحت أكثر وضوحًا"، مضيفًا أن "الطلب الخارجي يحتفظ بقوته بينما يستمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي، لأسباب من بينها الظروف المالية الصعبة".