البنك المركزي المصري يراجع سعر الفائدة والثبيت هو الأرجح

فى آخر اجتماع لها خلال عام 2018 يعقد اليوم البنك المركزى ممثلًا فى لجنة السياسة النقدية التابعة له اجتماعًا لمراجعة معدل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض البالغة حاليًّا مستوى " 16.75 و 17.75 % على التوالى لليلة واحدة.

ويعد اجتماع اليوم الاجتماع الثامن والأخير الذى يعقده المركزى لمراجعة سعرى الفائدة خلال العام الجارى فى ظل توقعات ترجح احتمالية التثبيت على غرار الاجتماعات الأخير التى عقدها المركزى خلال الاجتماع الأخير خلال العام الجارى، ورجح الخبير المصرفى الدكتور فخرى الفقى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم لأسباب محلية وأخرى عالمية لافتًا إلى ارتفاع معدل التضخم محليًّا يرجح التثبيت كما أن التخوفات العالمية من أزمات اقتصادية جعلت البنوك المركزية بصفة عامة تذهب إلى اتخاذ سياسة نقدية متشددة وبالتالى فإن التثبيت هو الأرجح.