المركزي القطري يرفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.5 %

أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.5 بالمئة، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.

وفي بيان مقتضب، عبر صفحته الإلكترونية، قال المصرف المركزي القطري، إنه رفع فائدة المصرف للإيداع (كيو سي بي دي آر)، بـ 25 نقطة أساس، ليصبح 2.5 بالمئة.

وكان المصرف أعلن، في 22 آذار/ مارس الماضي، عن رفع سعر فائدة المصرف للإيداع، بواقع 25 نقطة أساس، ليصبح 1.75 بالمائة؛ لافتا إلى أن ذلك جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أمس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال عام 2018، متجاهلا دعوات الرئيس دونالد ترامب، لإبطاء معدلات الفائدة.

واتفق محافظو البنوك المركزية بالإجماع، على رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، التي تتحكم في تكلفة الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وغيرها من القروض، بمقدار 25 نقطة أساس؛ لتتراوح بين 2.25 و2.5 بالمئة.

ويأتي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة، بعد حملة ضغط غير مسبوقة من قبل ترامب، الذي حث المجلس على التحرك بحذر، "قبل ارتكاب خطأ آخر".

يشار إلى أن الريال القطري يرتبط بالدولار الأميركي بسعر ثابت، منذ عام 1980.