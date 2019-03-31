البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.79 %، عند مستوى 1914.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.9 ملايين دينار أردني، وسط تداول 6.1 ملايين سهم، نفذت من خلال 2,213 صفقة.