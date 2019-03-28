البورصة الأردنية تغلق على انخفاض الخميس

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.01%، عند مستوى 1929.50 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.9 ملايين دينار أردني، وسط تداول 3.8 ملايين سهم، نفذت في 2,189 صفقة.