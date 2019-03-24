البورصة الأردنية تغلق على انخفاض الأحد

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.45%، عند مستوى 1951.58 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.1 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2,051 صفقة.