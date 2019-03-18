البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، تعاملاتها على انخفاض بنسبة 0.21 %، عند مستوى 1971.08 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.9 ملايين دينار أردني، وسط تداول 4.6 ملايين سهم، نفذت من خلال 2,523 صفقة.