بورصة مصر تربح 7ر7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملاتها

دفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 34ر1% مسجلاً 16ر12840 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 39ر0% ليصل إلى 4ر672 نقطة.

وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي أضاف 71ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 03ر1682 نقطة.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 7ر7 مليار جنيه ليصل إلى 7ر734 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 4ر485 مليون جنيه.