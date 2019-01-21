الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي اليوم على تراجع

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.

وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على انخفاض بنسبة 0.31 % ليصل عند مستوى 3125.07 نقطة.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني 69.34 نقطة ليصل مستوى 11136.20 نقطة، فيما خسر مؤشر "أي بي إي إكس 35" الأسباني 15.30 نقطة إلى 9053.80 نقطة.