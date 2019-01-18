مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي مرتفعاً 65.57، بنسبة 2.14 % ليصل عند مستوى 3134.92 نقطة، كما حقق مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعاً بنسبة 2.63 بالمائة بمقدار 286.92 نقطة ليصل مستوى 11205.54 نقطة.

وارتفع مؤشر "أي إي إكس" الهولندي 9.86 نقطة ليصل عند 509.70 نقطة، وارتفع مؤشر "أي بي إي إكس 35" الإسباني بمقدار 160.50 نقطة ليصل عند مستوى 9069.10 نقطة.