أسهم أوروبا ترتفع لأعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر
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أسهم أوروبا ترتفع لأعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر

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العرب اليوم - أسهم أوروبا ترتفع لأعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر

الأسهم الأوروبية
لندن - العرب اليوم

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ أوائل ديسمبر مع تلقي أسواق الأسهم دعما من الآمال الجديدة التي خلقتها مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0827 بتوقيت جرينتش مع صعود جميع البورصات والقطاعات الأساسية بقوة خلال التعاملات. وكانت المؤشرات والأسهم المنكشفة على التجارة الأكثر ربحا، حيث قاد مؤشر قطاع السيارات الصعود بارتفاع بلغ 1.3 بالمئة. وزاد المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة.

 

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أسهم أوروبا ترتفع لأعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر أسهم أوروبا ترتفع لأعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر



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أسهم أوروبا ترتفع لأعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر أسهم أوروبا ترتفع لأعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر



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