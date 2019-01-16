الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي مرتفعاً بنسبة 0.30 % ليصل عند مستوى 3077.22 نقطة.

وحقق مؤشر "داكس" الألماني زيادة بمقدار 39.45 نقطة ليصل مستوى 10931.24 نقطة، كما ارتفع مؤشرا "أي إي إكس" الهولندي و "أي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 1.67 نقطة و62.60 نقطة على الترتيب.