مؤشر البورصة العراقية يغلق على ارتفاع بنسبة 0.54 %

اغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" في جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.54 %، متوقفاً عند 506.15 نقطة

وأثر على أداء المؤشر ارتفاع اسهم 11 شركة ، مقابل إنخفاض اسهم ثلاث اخرى ، وبلغ حجم تداولات اليوم 645,2 مليون سهماً، بقيمة 329,3 مليون دينار عراقي .