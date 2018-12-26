الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.24 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم ، على تراجع بنسبة 0.24 في المئة أي ما يعادل 90 نقطة، وأقفل عند مستوى 38218 نقطة.

وبلغ حجم التداول 61084220 سهمًا نفذت في 322 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 166 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 129 شركة، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.

وسيطرت أسهم شركات قطاع الطاقة والهندسة والمواد الكيميائية على التداول الإيجابي في البورصة.