الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.46 %

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.46 في المئة أي ما يعادل 173 نقطة، وأقفل عند مستوى 38236 نقطة.

وبلغ حجم التداول 81884660 سهمًا نفذت في 336 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 203 شركات، وتراجعت قيمة أسهم 110 شركات، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.

وسيطرت أسهم شركات الاتصالات والتقنية والمواد الكيميائية والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.