بورصة باريس تغلق على انخفاض

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم مسجلةً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.17٪ .

وفقد مؤشر "كاك 40" 18.5 نقطة ليصل إلى مستوى 4867.78 نقطة وسط تداولاتٍ منخفضة بلغ حجمها 2 مليار يورو.