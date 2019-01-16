بورصة باريس تغلق على ارتفاع

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم محققةً ارتفاعاً بنسبة ( 0.51٪).

وسجل مؤشر "كاك 40" 24.57 نقطة ليصل إلى مستوى 4.810.74 نقطة ، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3.1 مليار يورو.