بورصة تونس تقفل على تراجع

أقفلت بورصة تونس على 35ر7203 نقطة في ختام مداولات اليوم مسجلة تراجعاً بـ 68ر0 بالمئة.

وبلغت حركة رؤوس الأموال 7ر4 مليون دينار تونسي "حوالي 6ر1 مليون دولار" ارتفعت خلالها اسهم 25 شركة مدرجة في البورصة التونسية، فيما تراجعت أسهم 35 اخرى، واستقرت 6 شركات على وضعها.