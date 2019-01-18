بورصة تونس تغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 04ر0 %، ليصل عند 62ر7251 نقطة .

وأفادت معطيات من موقع البورصة ان حجم التعاملات قد بلغ 311ر7 مليون دينار تونسي ، وسط ارتفاع أسهم 24 شركة وانخفاض أسهم 32 أخرى واستمرار أسهم 14 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها .