الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الباكستانية اليوم تعاملاتها على ارتفاع .وأغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 0.16 % أي ما يعادل 62 نقطة، عند مستوى 39306 نقطة، حيث بلغ حجم التداول 121611410 سهماً نفذت في 321 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 184 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 116 شركة، فيما استقرت قيمة أسهم 21 شركة .