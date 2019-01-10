البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.02 في المئة، عند مستوى 1921.65 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.3 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 1,223 صفقة.